Uitslaande brand vernielt bovenste verdieping van appartementsgebouw Wouter Demuynck

06 januari 2019

23u11 0 Mol In de Voogdijstraat, pal in het centrum van Mol, heeft zondagavond een zware brand gewoed op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. De drie bewoners van het appartement konden tijdig ontkomen, maar moesten wegens lichte rookintoxicatie wel nog ter controle naar het ziekenhuis.

De brand brak rond 19.45 uur om een nog onduidelijke reden uit in de woonkamer van het appartement. Zowel brandweer als politie waren snel ter plaatse, maar bij hun aankomst stond de bovenste verdieping van het appartementsgebouw al in lichterlaaie. “De drie bewoners - een grootouder met dochter en kleinkind - konden tijdig het pand verlaten. Voor een medische check-up moesten ze nog naar het ziekenhuis, maar het ging om slechts lichte rookintoxicatie”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “In de twee appartementen daaronder woonde telkens één bewoner, een alleenstaande man en een alleenstaande vrouw. Zij waren allebei niet aanwezig op het moment van de brand, dus er zijn gelukkig geen slachtoffers.”

Het gebouw is na de brand nog stabiel genoeg, maar alle appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. “De bewoners kunnen deze nacht terecht bij familie om er te overnachten. Morgen zullen we samen met de verzekeringen en andere instanties ervoor zorgen dat ze opvang hebben. We hopen uiteraard dat, buiten het bovenste appartement, de rest zo snel mogelijk weer bewoonbaar zal zijn. Op de eerste twee appartementen is er enkel rook- en waterschade, vermoedelijk zullen die eerder enkele dagen onbewoonbaar zijn. Op de bovenste verdieping is de woonkamer echter volledig uitgebrand en is er veel rookschade.” De gebouwen aan weerszijden van het appartement konden gevrijwaard bleven.