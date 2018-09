Uitgebrande berging wordt nieuwe refter 04 september 2018

02u43 0 Mol Voor de kinderen van het Sint-Jan Bechmanscollege begon het schooljaar extra feestelijk, om de brand van vorig jaar voorgoed achter te laten. "We hebben een dossier ingediend om op die plaats een refter, een keuken en een leraarskamer te bouwen", zegt directeur Kris Jacobs.

De lagere school van het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol werd in december vorig jaar getroffen door een brand. Bij de start van het nieuwe schooljaar wil de school de brand voorgoed achter zich laten. Die werd daarom extra feestelijk gemaakt met een fanfare. "We hebben een spoeddossier ingediend bij Agion (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, red.). We mogen het uitgebrande gedeelte terug opbouwen", vertelt directeur Kris Jacobs. "We bouwen er een refter, een keuken en een leraarskamer. Normaal zou dat pas in 2024 gebeuren, maar de brand bracht alles in een stroomversnelling. Onze architect is bezig met het uittekenen van de plannen."





Het afgebrande gedeelte werd vroeger gebruikt als sanitair blok. Toen de school nieuwe toiletten installeerde, verhuisde de sanitaire blok naar de andere kant van de school. Het gebouw werd sindsdien gebruikt als stockeerruimte en als containerpark waar de kinderen leren sorteren. "Wanneer de nieuwe refter is gebouwd, zullen we van de huidige refter een paar extra klasjes maken", aldus nog Jacobs. (JVN)