Twintiger verdacht van heling: “Ik had beter moeten weten” Jef Van Nooten

01 maart 2019

16u45 0 Mol De 27-jarige Demion V.D. uit Mol wordt verdacht van de heling van gestolen werktuigen. Het parket vordert een gevangenisstraf van 8 maanden en een boete.

Het slachtoffer van een inbraak kwam op een tweedehandswebsite zijn eigen werktuigen tegen. Bij een inbraak waren onder meer een boormachine en een zaagmachine gestolen. Drie van de vier gestolen werktuigen werden door Demion V.D. verkocht via de tweedehandswebsite. Volgens het openbaar ministerie heeft hij de goederen niet zelf gestolen, maar ook het doorverkopen van gestolen spullen is strafbaar als je de herkomst kent. “Ik had wel een vermoeden dat ze gestolen waren. Ik had beter moeten weten”, geeft V.D. toe.

Vonnis op 29 maart.