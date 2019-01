Twintiger takelt slachtoffer zwaar toe bij straatroof in Corbiestraat Jef Van Nooten

25 januari 2019

16u16 0 Mol De raadkamer in Turnhout heeft vandaag de aanhouding bevestigd van een 22-jarige man in een dossier van een extreem gewelddadige straatroof.

Het 43-jarige slachtoffer uit Mol werd in de nacht van 24 op 25 december 2018 in de Corbiestraat in Mol aangevallen. “Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe het slachtoffer minutenlang zwaar wordt gestampt op het hoofd en op het lichaam. Wanneer het slachtoffer zwaargewond op straat lag, doorzocht de verdachte de zakken van het slachtoffer en ging hij aan de haal met de portefeuille, smartphone, bril, sleutelbos en het paar Nike Air Max-schoenen dat het slachtoffer droeg”, schetst een woordvoerder van het parket de brutale straatroof.

De veertiger liep onder meer een breuk op aan het oogkas en de onderkaak. Hij moest geopereerd worden in het ziekenhuis. “Meteen na de feiten kwam de huidige verdachte al in beeld. De camerabeelden bevestigden zijn rol. Afgelopen week werd hij opgepakt en daarna aangehouden door de onderzoeksrechter. Het onderzoek wordt verdergezet”, aldus nog de parketwoordvoerder.

De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd. Mogelijk spelen de feiten zich af in het drugsmilieu.