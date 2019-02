Tweede verdachte van steekpartij mag na verhoor beschikken Jef Van Nooten

19 februari 2019

09u33 0 Mol De politie in Mol heeft maandagnacht een tweede verdachte opgepakt na de steekpartij aan het station in Mol. De jonge vrouw mocht na verhoor beschikken.

Bij de steekpartij aan het station in Mol raakte maandagavond een meisje van 16 jaar zwaargewond. Ze werd met een aardappelmes in haar buik gestoken. Haar 17-jarige vriendin liep bij dezelfde steekpartij lichte verwondingen op.

Kort na de feiten kon de politie een 19-jarige vrouw arresteren als verdachte. Uit verklaringen van getuigen en slachtoffers bleek dat er ook een tweede vrouw betrokken was bij het incident. De ruzie ging tussen twee minderjarigen en twee meerderjarigen. De identiteit van de tweede verdachte was al snel gekend, maar zij was een tijd spoorloos. De politie kan haar nadien toch arresteren, maar volgens de eerste onderzoeksdaden was haar aandeel in de steekpartij beperkt. De vrouw mocht na verhoor door de politie beschikken.

De 19-jarige hoofdverdachte wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Die moet beslissen of ze aangehouden blijft.