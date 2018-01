Twee zondagen spelen in sporthal Den Uyt 02u28 0

De sportdienst van Mol organiseert op zondagen 7 en 21 januari een speeltuin in sporthal Den Uyt. "Peuters, kleuters en kinderen tot en met 10 jaar mogen er tussen 13.30 en 18 uur vrij spelen met allerlei sport- en spelmateriaal", zegt schepen voor Sport Christophe Verdonck. "Ouders of begeleiders kunnen toekijken vanuit de cafetaria, vanop de tribune of kunnen met de allerkleinsten mee het terrein op." Voor de speeltuin betaal je 2,50 euro per kind. Wie er graag een verjaardagsfeestje aan koppelt, kan op voorhand de gerante van de cafetaria contacteren via 014/33.05.17. (JVN)