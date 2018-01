Twee gewonden bij ongeval op kruispunt 25 januari 2018

Op het kruispunt van de Zuiderring met Molderdijk in Mol botsten dinsdagavond rond 18.35 uur twee wagens op elkaar. In één van de auto's liep bestuurster H.E. (29) uit Mol lichte verwondingen op. Hetzelfde gebeurde met passagier D.W. (54) uit Edegem in de andere auto. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis in Mol gebracht. (JVN)