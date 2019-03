Twaalf straten krijgen nieuwe asfaltlaag Toon Verheijen

05 maart 2019

De gemeente heeft twaalf woonstraten in Achterbos die later dit jaar een nieuwe asfaltlaag krijgen. de straten zijn uitgekozen omdat het wegdek er echt versleten is. De werken moeten voor het bouwverlof al afgerond zijn. Concreet gaat het om de straten Dungendijk, Frissehoeken, Hendrik Consciencestraat, Veldstraat, Puttestraat, Beukenbosstraat, Rollekens, Dwarsstraat, Haaksstraat, Oogststraat, Groot Kapellen en Jozef Calasanzstraat. De bewoners worden altijd tijdig verwittigd.