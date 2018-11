Twaalf everzwijnen gedood tijdens tweede jachtoperatie Jagers maken korte metten met overpopulatie Wouter Demuynck

18 november 2018

20u21 0 Mol Bij de drukjacht in Mol-Postel zijn zondag twaalf everzwijnen doodgeschoten. De dieren veroorzaken in de regio al jaren overlast omwille van hun overpopulatie. Hoewel er vorig jaar tijdens de eerste drukjacht 64 everzwijnen werden doodgeschoten, spreekt men toch van een succes. “In 2017 zijn meer dan 200 everzwijnen gedood, het everzwijnenbestand was dus al uitgedund”, zegt Rudi Van Decraen, voorzitter van de Hubertus Vereniging.

De everzwijnen geven in Mol-Postel al een tijdje problemen. Het everzwijnenbestand is de afgelopen jaren fors gegroeid. De dieren beschadigen regelmatig maïsvelden, aardappelvelden, bietenvelden en de grasteelt van landbouwers. Ook de natuurgebieden sparen ze niet. Daarnaast ontvangt de politie ook regelmatig meldingen van aanrijdingen door auto’s. Om de overpopulatie van de everzwijnen tegen te gaan, organiseerde Agentschap Natuur en Bos, samen met enkele plaatselijke jagers, zondag de eerste grote drukjacht van het jaar in Mol-Postel. Op zaterdag 15 december volgt nog een tweede jacht.

Zo’n 45 jagers namen deel aan de drukjacht. “Tijdens een drukjacht proberen drijvers het wild in de velden en de bossen in beweging te zetten. Zo komen ze voor de geweren van de jagers, die op een vaste locatie postvatten, terecht en kunnen ze geschoten worden”, vertelt Rudi Van Decraen, voorzitter van de Vlaamse jagersvereniging Hubertus.

“Uiteindelijk werden er twaalf everzwijnen doodgeschoten in een gebied dat onder druk staat voor landbouwers”, gaat Van Decraen verder. “Vorig jaar, tijdens de allereerste grote drukjacht, werden 64 everzwijnen doodgeschoten. Vandaag zijn het er een stuk minder, maar de jacht is zeker een succes geweest. Dat er nu minder everzwijnen werden doodgeschoten, heeft vooral te maken met het feit dat er in heel 2017 meer dan 200 everzwijnen in Mol zijn gedood. Het everzwijnenbestand is daardoor dus al fel uitgedund. Ik zat vandaag (zondag, red.) bijvoorbeeld op dezelfde locatie als vorig jaar. Toen werden daar vier everzwijnen doodgeschoten, dit jaar geen enkele.”

De meeste everzwijnen belanden met Kerstmis of Nieuwjaar op het bord van de jagers Rudi Van Decraen

De gedode everzwijnen werden in eerste instantie gecontroleerd door medewerkers van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). “Zij nemen stalen van de dieren om op bepaalde ziektes te testen. Als die testen negatief zijn, komen de dieren gewoon in de voedselketen terecht. De meeste everzwijnen worden door de schutters mee naar huis genomen, waar ze met Kerstmis of Nieuwjaar op het menu verschijnen.”

Het gemeentebestuur van Mol deed op voorhand al een oproep om tijdens de drukjacht extra voorzichtig te rijden in Postel. De hele operatie verliep echter vlekkeloos.