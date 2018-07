Trucker krijgt vier jaar voor dodelijke aanrijding onder invloed 28 juli 2018

02u40 0 Mol De Molse trucker J.G. (38) die onder invloed van amfetamines op een file inreed in Oosterzele en de dood van motard Tom De Paermentier veroorzaakte, is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar.

De trucker merkte op 20 maart de file en de verkeerslichten, die volgens andere chauffeurs nochtans zeer goed zichtbaar waren, niet op en knalde met 70 kilometer per uur in op de voertuigen. Tom De Paermentier werd als eerste geraakt en overleefde de klap niet. De trucker testte na de aanrijding positief, naar eigen zeggen omdat hij het weekend ervoor vier lijnen speed had gesnoven.





In de rechtbank kon de trucker niet op veel sympathie rekenen. "De beklaagde heeft geen inzicht in de verkeersveiligheid en geen verantwoordelijkheidsbesef. Hij is ongeschikt om zich nog in het verkeer te begeven", sprak de rechter. De trucker kreeg een celstraf van vier jaar, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van vijf jaar. Daarnaast verklaarde de rechter hem lichamelijk en geestelijk ongeschikt om te sturen, waardoor hij waarschijnlijk nooit meer achter het stuur mag kruipen.





Tijdens de rechtszaak bleef J.G. opmerkelijk stoïcijns, maar bij de uitspraak rolde er toch een traan van zijn wang. "Hij beseft nu pas echt de impact", opperde zijn advocaat. (WSG)