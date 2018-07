Trucker die onder invloed motard doodreed, kan 3 jaar in cel vliegen 27 juli 2018

02u31 0 Mol Trucker J.G. (38) uit Mol die op een file inreed in Oosterzele en zo de dood veroorzaakte van een 26-jarige motard, kreeg er gisteren van langs in de politierechtbank. Hij riskeert drie jaar cel, een geldboete en een rijverbod.

Op dinsdag 20 maart knalde J.G. met zijn tientonner in op een file op de N42 in Oosterzele. Motard Tom De Paermentier die achteraan stond aan te schuiven, kwam door de zware klap om het leven. Vijf andere wagens deelden in de schade, waaronder die van een vrouw die maar net op tijd uit haar brandende auto kon ontsnappen.





Na de aanrijding testte J.G. positief voor amfetamines. Hij gaf toe dat hij het weekend voor de crash drugs gebruikt had. "Weet u welk risico u zo veroorzaakt?", vroeg de procureur hem.





Ze verwees ook naar het feit dat de trucker een jaar eerder al veroordeeld werd voor rijden onder invloed. "De eerste keer bent u er goedkoop van af gekomen. Blijkbaar heeft het weinig indruk gemaakt."





Ook de houding van J.G. tijdens de verhoren stootte het Openbaar Ministerie tegen de borst. "U zei dat we ons beter zouden bezighouden met het pakken van dieven. Welnu, ik word liever bestolen dan dat ik zo'n ongeval moet meemaken", zei de procureur voor ze vroeg om een celstraf van drie jaar, een geldboete van 3.000 euro, vijf jaar rijverbod en een verklaring dat J.G. ongeschikt is om te sture.





De verdediging vroeg aan de rechter om nog een tweede deskundige aan te stellen om een tegenexpertise te voeren over het druggebruik van J.G.. Vandaag spreekt de rechtbank zich uit. (WSG)