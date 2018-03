Transmigranten op snelwegparking 06 maart 2018

02u42 0

De politie in Mol kreeg zondagnacht verschillende meldingen van voorbijgangers dat er zich transmigranten zouden bevinden in een vrachtwagen met Litouwse of Poolse nummerplaat op de snelwegparking in Postel (Mol). Zowel de lokale politie als de wegpolitie gingen ter plaatse voor een controle, maar de agenten konden niemand meer aantreffen. Vermoedelijk zijn de transmigranten er weg geraakt met een bestelwagen. (JVN)