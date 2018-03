Transmigranten kruipen in vrachtwagen 29 maart 2018

02u31 1

De lokale politie in Mol kreeg gisterochtend rond 3 uur melding dat er een tiental transmigranten in een vrachtwagen kropen op de parking van de E34 aan de grensovergang in Postel (Mol). De politie snelde ter plaatse, maar bij aankomst was van de vrachtwagen geen spoor meer. (JVN)