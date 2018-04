Tovertafel prikkelt personen met dementie 05 april 2018

02u35 0 Mol Het woonzorgcentrum in Ten Hove heeft een Tovertafel in gebruik genomen. Die projecteert animaties op een tafel en reageert op bewegingen van handen en armen. "Op die manier lokt het toestel reacties uit bij ouderen met dementie", zegt schepen Wim Caeyers.

De Tovertafel bestaat uit interactieve lichtanimaties die worden geprojecteerd op een gewone tafel. "Die reageren op de bewegingen van handen en armen. Er werden negen spellen ontwikkeld speciaal om ouderen met dementie op fysiek, sociaal en mentaal vlak te stimuleren. De Tovertafel geeft regelmatig sensorische aanmoedigingen zodat de aandacht geprikkeld blijft", zegt schepen voor Seniorenbeleid Wim Caeyers.





De Tovertafel wil door middel van speelse interacties het plezier in bewegen en sociale interacties terugbrengen bij personen met dementie. De eerste reacties van bewoners zijn positief. "Uit onderzoek blijkt dat 90 % van de ouderen met dementie zeer passief is. Zij hebben behoefte aan persoonlijke stimulatie wat in de zorg helaas steeds moeilijker wordt. Door hen op een speelse manier te stimuleren, doorbreekt de Tovertafel die onverschilligheid. Diat zorgt voor een waardevol contact tussen de ouderen en hun bezoekers", aldus Caeyers. "De Tovertafel is inzetbaar zonder begeleiding van het personeel. Het kan zowel zelfstandig als met medewerkers of familieleden worden gespeeld." (JVN)