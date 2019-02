Tomas Sergooris (sp.a) op plaats 6 voor Vlaamse verkiezingen Jef Van Nooten

11u13 0 Mol Het Molse gemeenteraadslid Tomas Sergooris staat bij de Vlaamse verkiezingen in mei op de 6de plaats bij sp.a. “Plaats 6 is een strijdplaat, maar we hopen opnieuw een Molse socialist in het parlement te krijgen”, klinkt het bij sp.a Mol.

Eerder was al duidelijk dat Turnhouts schepen Hannes Anaf op plaats 2 staat van de sp.a-lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Intussen werd de volledige lijst gefinaliseerd. Voormalig Mols schepen en huidig gemeenteraadslid Tomas Sergooris (34) staat op de zesde plaats voor het Vlaams Parlement. “Enerzijds willen we de lijst met Caroline en Hannes op kop graag steunen’, zegt Tomas Sergooris. “Anderzijds willen we vanuit onze afdeling het onmogelijke mogelijk maken en opnieuw een Mollenaar naar het Vlaams Parlement sturen. We zullen er in ieder geval alles aan doen.”

Als Tomas Sergooris in het Vlaamse parlement geraakt, wil hij de kloof tussen de Wetstraat en de ‘Dorpsstraat’ verkleinen. “De Vlaamse beleidsmakers staan soms zo ver weg van wat er in een gemeente of stad gebeurt. Als schepen heb ik dat zelf ondervonden. Op het vlak van armoedebestrijding heeft de Vlaamse regering haar werk niet gedaan. Ook op andere domeinen moet het overleg met steden en gemeenten, maar ook met organisaties, armoedeverenigingen en buurtcomités vanuit Vlaanderen veel beter.”