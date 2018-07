Tijdelijke omleidingen voor Ketnet Zomertour 25 juli 2018

Op zaterdag 28 juli geldt in het Centrum in de omgeving van het Rondplein een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Ketnet Zomertour. Zo wordt tussen 4 en 22 uur een doorgangsverbod ingevoerd op parking Rondplein en in de Corbiestraat tussen Rondplein en Boerenkrijgstraat. Tussen 4 en 22 uur geldt er ook een parkeerverbod op het Rondplein, parking Sint-Pieter, alle parkeerplaatsen rond de Sint-Pieter en Pauwelkerk, in de Boerenkrijgstraat, de Sint-Pieterstraat tussen Rondplein en Adolf Reydamslaan, en de Corbiestraat tussen Rondplein en Boerenkrijgstraat.





De Ketnet Zomertour vindt plaats van 14 tot 18 uur op het Rondplein en het Santo Tomásplein. (WDH)