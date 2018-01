Ten Hove zoekt vrijwilligers voor verwenteam 02u24 0

Woonzorgcentrum Ten Hove in Mol zoekt vrijwilligers om de bewoners in 2018 te verwennen. "Wat extra aandacht, een babbeltje, een wandeling of een handmassage kunnen zoveel deugd doen. Medewerkers van de dienst ergo/animatie helpen vrijwilligers op weg, daarna verlopen de bezoekjes met de bewoners meestal individueel en zonder begeleiding", zegt OCMW-voorzitter Wim Caeyers. "Vrijwilligers kiezen zelf op welke dagen en uren ze aanwezig zijn." Wie deel wil uitmaken van het verwenteam van Ten Hove kan contact opnemen met Leen Dens of Diane Hooyberghs op het telefoonnummer 014/33.16.43. (JVN)