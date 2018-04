Tegen juni speelterrein aan lokalen scouts 16 april 2018

Een aannemer begint deze week met de aanleg van een nieuw speelterrein tussen de lokalen van de scouts Ginderbuiten Sint-Carolus en het parochiecentrum op de hoek van de Vekeblok en de Singellaan. "De speelruimte komt er op vraag van de scouts én van de beheerders van het parochiecentrum", zegt schepen voor jeugd Tomas Sergooris (Sp.a). "De werken zullen uitgevoerd worden door studenten van de afdeling bouw van Thomas More. De bedoeling is dat we het plein in juni in gebruik kunnen nemen." Op het nieuwe speelterrein komen een voetbalveldje, een amfitheater, stapstammen, speeltoestellen, zitbanken, vuilbakken, afscheidingen en een fietsenstalling. "Er loopt nu ook nog een weg dwars over het terrein die de Singellaan verbindt met de achterkant van de parochiezaal, maar die gaan we verleggen. Die nieuwe toegangsweg is dan enkel nog toegankelijk voor leveranciers", aldus schepen Sergooris.





(VTT)