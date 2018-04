Tegen 113 km/uur geflitst aan Soef 17 april 2018

De politie Balen-Dessel-Mol heeft tijdens het weekend 183 autobestuurders betrapt op overdreven snelheid. Aan Soef in Balen werd één bestuurder geflitst aan 113 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid er slechts 50 per uur is. In totaal reden aan Soef 61 van de 376 gecontroleerde voertuigen (16 procent) te snel. Aan Postel in Mol reden 48 bestuurders (33 procent) te snel op een totaal van 144. Ook op de Zuiderring in Mol reden veel bestuurders te snel. Een kwart van de 293 gecontroleerde voertuigen raasde er aan te hoge snelheid de politiecontrole voorbije. (JVN)