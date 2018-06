Teckels en baasjes verrassen hobbyfokkers 11 juni 2018

Familie en vrienden hadden gisteren een opvallende verrassing in petto voor Lode Schillemans en Catherine Holemans, die teckelkennel Exclusief Van ter Moeren op de Arendonkseweg uitbaten. Gisteren kwamen 33 teckels die ze ooit verkochten, met hun baasjes naar een verrassingsfeest op de boerderij. Met 'Worst-en-feesten', een knipoog naar de vorm van de honden, bedankten familie en vrienden Lode en Catherine voor de goede zorgen. "Alle mensen die ooit een teckel bij hen hebben gekocht, hebben we uitgenodigd", vertelt initiatiefneemster Shana Lintermans. "We zijn tegen broodfok. Bij Lode en Catherine worden de teckels in een huiselijke sfeer grootgebracht." Voor Lode en Catherine was het een verrassing, vooral Catherine was aangedaan. (WDH)