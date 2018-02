Supporters vieren afscheid Rob Peeters 26 februari 2018

Familie, vrienden en supporters van veldrijder Rob Peeters verzamelden zondagavond in café 't Smetje aan Sluis in Mol. De 32-jarige veldrijder zette gisteren een punt achter zijn sportcarrière en vierde dat 's avonds met een stevig feestje: Rob's afterwork party. Speciaal voor het afscheidsfeest van Rob Peeters werd de straat verkeersvrij gemaakt. Rob Peeters begon zijn wielercarrière als BMX'er. In 2004 maakte hij de overstap naar het veldrijden. Zijn grootste succes boekte hij in 2012. Toen behaalde hij een zilveren medaille op het wereldkampioenschap veldrijden in Koksijde. Hij moest toen alleen Niels Albert laten voorgaan. (JVN)