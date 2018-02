Studenten vangen kindjes op in Zwitserland LEERLINGEN VOLWASSENENONDERWIJS GAAN VRIJDAG OP STUDIEREIS WOUTER DEMUYNCK

28 februari 2018

03u00 0 Mol De cursisten begeleiding in de kinderopvang van VSPW Mol vertrekken vrijdag op stagereis naar Zwitserland. Dat een centrum voor volwassenenonderwijs zo'n reis organiseert, is tamelijk uniek. Vijftien cursisten zullen onder begeleiding van twee leerkrachten een week lang de kinderopvang van een hotel met jonge gezinnen in Wengen verzorgen.

Tijdens de opleiding begeleiding in de kinderopvang werken de cursisten met kinderen van 0 tot 12 jaar, om daarna aan de slag te gaan als kinderbegeleider in de gezinsopvang (onthaalouder), in de groepsopvang (kinderdagverblijf 0 tot 3 jarigen) of de buitenschoolse kinderopvang (3-12 jarigen). Zo'n tien jaar geleden startte leerkracht Kristine Boeckx de opleiding op met haar collega Elke Vanderhoydonck. "We vonden dat we eens iets nieuws moesten uitproberen", vertelt Kristine. "We hebben het idee van die reis voorgesteld aan de directie en men was meteen gewonnen voor het idee. Als het nu meevalt, is het de bedoeling om elk jaar een reis te organiseren."





Kristine en Elke organiseren de reis in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit. Hotel Palace in Wengen werkt immers samen met Intersoc, de vakantiedienst van CM. Jaarlijks biedt de mutualiteit zo verschillende werkvakanties aan. "In het hotel logeren heel wat ouders met jonge, niet-schoolgaande kinderen. Als de ouders gaan skiën, zorgen wij voor de opvang van de kinderen. Dat wij zo'n reis organiseren, is toch wel uniek. Het is niet zo evident om aan de cursisten, die vaak nog jonge kinderen hebben, te vragen om negen dagen van huis te gaan. We hebben ervoor gekozen om de cursisten mee te nemen die in het tweede deel van de opleiding zitten. We moeten nauw samenwerken met de ouders en en we nemen alle taken van een professionele kinderopvang op ons."





'Schoentjesdienst'

De reis zal niet enkel een unieke ervaring bieden, voor de cursisten is het ook effectief een vak én stage. "De reis geldt als een stage van 80 uur. Daarnaast kunnen ze tijdens de reis ook slagen voor het vak 'samenwerken in team'. Na de reis zal dan de evaluatie volgen."





Tijdens de reis zullen de cursisten liefst 150 kinderen opvangen. "Vrijdagavond vertrekken we, zaterdagochtend komen we aan", vervolgt Kristine. "Vanaf zondag is er opvang van 8.30 uur tot 17 uur. Het wordt dus wel stevig werken, een echte uitdaging. Eigenlijk zijn we de hele dag in de weer, want ook 's avonds begeleiden we enkele activiteiten mee in het hotel. Zo is er een verhaalmoment en dansmoment. Bijzonder is toch wel de zogenaamde schoentjesdienst, blijkbaar typisch iets voor Intersoc. Als de ouders 's avonds nog iets in de bar gaan drinken en de kinderen op hun kamer slapen, mogen de ouders de schoentjes van de kinderen aan de deur zetten. Alle cursisten hebben 's avonds immers een beurtrol om op de gangen een oogje in het zeil te houden. Als ze een kind horen wenen en ze zien een schoen aan de ingang van de kamer staan, dan weten ze dat ze de ouders moeten verwittigen", zegt Kristine nog.





De cursisten zullen tot en met vrijdag 9 maart werken. Op zaterdag mogen ze genieten van een welverdiend dagje vrijaf in de sneeuw, zaterdagavond vertrekken ze dan weer naar België.