Stroomkabels gestolen op werf JVN

20 november 2018

16u26 1

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag een bezoek gebracht aan een bouwwerf in de Martelarenstraat in Mol. De daders hadden het gemunt op stroomkabels. In totaal werd voor zo’n 150 meter aan stroomkabels gestolen.