Strengere controles op aanbieden afvalcontainers 25 april 2018

Inwoners van Mol die hun afvalcontainer te vroeg buiten zetten of te laat weer binnenhalen, hebben voortaan meer kans om daarvoor een GAS-boete te krijgen. De gemeente gaat strenger optreden tegen het foutief aanbieden van afvalcontainers.





"Inwoners die hun containers te vroeg buiten zetten of te laat weer binnenhalen, ontvangen eerst een waarschuwingsbrief. Wie na deze waarschuwingsbrief nogmaals de regels niet naleeft, krijgt een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd", zegt schepen voor Milieu Peter Van Rompaey. "Heel wat inwoners zetten hun afval immers te vroeg buiten of laten hun afvalcontainers te lang op straat staan."





Wie geen GAS-boete wil krijgen, mag zijn container pas de dag voor de inzameling vanaf 17 uur op straat zetten. De containers moeten voor de volgende dag terug verwijderd worden. (JVN)