Stijn Geys en Rudy Nuyts stellen boek 'Op Velo Bristol' voor 11 april 2018

De voorstelling van het boek 'Op Velo Bristol' ging gepaard met een stijlvol programma. Het boek werd geschreven door Stijn Geys, deskundige op de dienst erfgoed van de gemeente Mol, en sportjournalist Rudy Nuyts. De auteurs beschrijven in het boek de rol van de legendarische fietsenfabriek Bristol, gesticht door de vier broers Huysmans. Het idee was om de herinnering aan 'den Bristol' terug levendig te maken. Tom Boonen schreef het voorwoord. In het boek wordt de geschiedenis van het rijwiel verteld. Uiteraard wordt stilgestaan bij de start van de Molse fietsenfabriek, de groei en het grote succes van de broers Huysmans. Hoogtepunt was de wereldtitel van Rik Van Steenbergen in 1949 op een Molse Bristol-fiets wereldkampioen. Het boek is te koop aan 30 euro in de Standaard Boekhandel in Mol, in krantenwinkel 't Pleintje in Ginderbroek, bij de dienst Erfgoed in 't Getouw en bij de dienst toerisme in het oud-gemeentehuis aan de Markt.





(EJM)