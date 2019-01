Steps On Fire schenkt mooi bedrag aan vzw Help Brandwonden Kids Kristof Baelus

08 januari 2019

12u22 0 Mol Steps On Fire mag voor de vierde keer een mooie cheque schenken aan vzw Help Brandwonden Kids. Met hun benefietwandeling kregen ze maar liefst 19.856,28 euro in het laatje dat integraal aan het goede doel werd geschonken.

Tijdens Steps On Fire kon je deelnemen aan een wandeling van station Antwerpen-Centraal naar station Mol-Millegem maken. In elk tussenstation waren er start en stop momenten voorzien. Zo konden deelnemers ook een korte wandeling maken langs de tussenstations. De opbrengst hiervan zal vzw Help Brandwonden Kids gebruiken om onder andere specifieke littekenverzorging, speelgoed op brandwondencentra, psychologische ondersteuning en kosten voor gezinshulp mee te financieren.