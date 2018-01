Steppin'Out danst (met 3 weken vertraging) voor Help Brandwonden Kids 02u34 0 Foto Peter Vanderveken De voorstelling had normaal op 10 december moeten plaatsvinden, maar ging door stormweer niet door. Mol Dansschool Steppin'Out organiseerde gisteravond een dansvoorstelling in Zaal 't Getouw in Mol. De opbrengst van de voorstelling gaat naar de vzw Help Brandwonden Kids.

De dansopvoeringen die de leden van dansclub Steppin'Out brachten, hadden normaal tijdens de kerstmarkt van 10 december al moeten plaatsvinden. Maar door de aangekondigde hevige rukwinden, werd de kerstmarkt vroegtijdig stop gezet. In Zaal 't Getouw kon Steppin'Out gisterenavond dan toch de show 'Sprookjeskerst' opvoeren. De leden brachten twee voorstellingen.





De toegang was gratis, maar vrije giften waren welkom. De opbrengst van die giften en de drankverkoop schenkt de dansschool aan de vzw Help Brandwonden Kids. (JVN)