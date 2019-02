Steekpartij aan station: verdachte (19) van moordpoging naar huis met enkelband Laura B. was als tiener wekenlang vermist Jef Van Nooten

19 februari 2019

22u35 0 Mol Na de steekpartij aan het station in Mol heeft de onderzoeksrechter in Turnhout de 19-jarige Laura B. uit Oud-Turnhout aangehouden op verdenking van moordpoging. Tijdens een korte, maar hevige ruzie stak ze haar 16-jarige slachtoffer met een mes in de buik, arm èn aangezicht. Aan de steekpartij zouden al maandenlang wederzijdse bedreigingen vooraf zijn gegaan.

De 19-jarige Laura B. - die officieel in Oud-Turnhout woont, maar vaak in Mol vertoeft – heeft geen onbesproken jeugd achter de rug. Drie jaar geleden liep ze als 16-jarige weg van haar vertrouwde omgeving. Ze was enkele weken vermist en dook pas terug op nadat Child Focus een opsporingsbericht over haar verdwijning had verspreid.

Rivaliserende groep

Ook nadien bleef haar leven bewogen, en samen met een 19-jarige vriendin uit Balen heeft ze het al een hele tijd aan de stok met een rivaliserende groep minderjarigen. De voorbije maanden werden wederzijdse bedreigingen naar elkaar geuit. Maandagavond is de situatie geëscaleerd aan het station in Mol.

Overal bloed

De vele bloedvlekken op het Statieplein maken duidelijk dat de steekpartij fataal had kunnen aflopen. “Alles is heel snel gegaan”, vertelt Caroline Kelchtermans die getuige was van het incident. “Het begon met bekvechten, en al snel waren verscheidene jongeren tegen elkaar aan het tieren. Zoals wel vaker gebeurt onder ruziënde jongeren. Maar daarna ging het tieren over in duwen en trekken, en is de situatie geëscaleerd. Plots zag ik een meisje rond lopen dat volledig onder het bloed hing. Op dat moment besefte ik de ernst en heb ik meteen de hulpdiensten verwittigd. Het slachtoffer strompelde terwijl richting de toiletten van het station. Ze had veel bloed verloren, het was verschrikkelijk om te zien.”

Laura B. had haar 16-jarige slachtoffer, een meisje van Surinaamse afkomst, met een keukenmes aangevallen. Het meisje liep steek- en snijwonden op in aangezicht, arm èn buik. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Haar 17-jarige vriendin liep lichte verwondingen op bij de steekpartij.

“Tijdens de vaststellingen van de politie heeft de 19-jarige vrouw uit Oud-Turnhout (Laura B., red.) zichzelf aangemeld bij de agenten. De politie arresteerde enkele uren later ook nog een 19-jarige vrouw uit Balen, maar zij mocht na verhoor beschikken”, vertelt parketwoordvoerster Inge Delissen. “De vrouw uit Oud-Turnhout heeft de feiten toegegeven. Aanleiding voor de steekpartij is een aanslepende ruzie tussen twee rivaliserende groepen.” Over de precieze reden voor de rivaliteit tussen beide groepen is nog veel onduidelijkheid.

Enkelband

Hoofdverdachte Laura B. werd dinsdagmiddag geboeid naar de onderzoeksrechter gebracht. Ze was gekleed in een witte, plastic outfit. Haar eigen kledij die ze droeg op het moment van haar arrestatie had ze moeten inleveren als bewijsmateriaal. Na haar ondervraging besliste de onderzoeksrechter om Laura B. aan te houden voor poging tot moord. Ze moet weliswaar niet in de gevangenis blijven, maar mag de voorhechtenis thuis uitzitten via elektronisch toezicht.

“Ze is nog jong en heeft een hele toekomst voor haar. De gebeurtenissen hebben een hele grote indruk op haar gemaakt”, reageert advocate Romy Geysen. “Ze is zichzelf gaan aangeven bij de politie en heeft volledige verklaringen afgelegd. Maar om het geheim van het onderzoek te respecteren, kan ik inhoudelijk nog niks over die verklaringen zeggen.”

De ruzie en de steekpartij zijn gefilmd door bewakingscamera’s aan het station. Dinsdag doken ook amateurbeelden op van een getuige die alles filmde met een smartphone. Daarop is te zoen hoe in totaal 10 à 15 tieners en jongvolwassenen betrokken waren bij het incident. De beelden zullen onderzocht worden om na te gaan of nog andere personen strafbare feiten hebben gepleegd. Laura B. verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Turnhout. Die moet dan beslissen over haar verdere aanhouding.