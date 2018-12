Stapel hout vat vuur in achterbouw Wouter Demuynck

22 december 2018

Zaterdag, iets voor de middag, heeft het kort gebrand in een achterbouw op Ginderbuiten in Mol. Om een nog onbekende reden vloog een stapel hout er in brand. De brandweermannen van zone Kempen hadden de brand uiteindelijk snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef.