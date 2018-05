Staatssecretaris geeft jongeren tips over privacy op sociale media 15 mei 2018

03u08 0 Mol Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) bracht gisteren een bezoek aan Campus Het Spoor in Mol. Hij sensibiliseerde de leerlingen over de privacy op sociale media.

Philippe De Backer is als staatssecretaris voor Privacy bezig aan een scholentournee om jongeren te sensibiliseren. Vanaf 25 mei zijn immers de nieuwe Europese privacyregels van kracht. Gisteren hield hij halt in Mol om jongeren van het tweede en derde middelbaar duidelijk te maken wat er precies verandert en hoe ze hun online privacy beter kunnen beschermen. "Sociale media en internet zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. Ze staan op met Snapchat, lunchen met Instagram, maken hun huiswerk met Google, checken ondertussen Twitter en gaan slapen met Facebook. In het digitale tijdperk is privacy daarbij heel belangrijk. Maar voor de meeste jongeren is privacy vaak nog een vaag begrip of een ver-van-mijn-bedshow", zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder van Philippe De Backer.





De privacytournee van Philippe De Backer loopt nog tot het einde van het schooljaar. Als er voldoende interesse is bij scholen, komt er volgend schooljaar een vervolg. (JVN)