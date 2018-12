Sportdienst schenkt 1.000 euro aan Kom op tegen Kanker Jef Van Nooten

23 december 2018

08u21 0

De sportdienst van de gemeente Mol heeft een cheque ter waarde van 1.000 euro overhandigd aan Kom op tegen Kanker. De cheque is het resultaat van de talrijke activiteiten die de sportdienst onder de noemer ‘De stop eruit’ organiseerde. “In september en oktober organiseerde de sportdienst tal van activiteiten onder de noemer ‘De stop eruit’. De Sing & Swim, kinderdisco, dive-in cinema, discozwemmen, zeemeerminzwemmen, omnisporttoernooi, Zwem & Zen, Snack & Swim, enzovoort lokten heel wat volk naar het zwembad. Het waren meteen ook de laatste dagen van het oude overdekte zwembad Den Uyt, want op 1 november sloten we de deuren en trokken we officieel de stop eruit”, zegt schepen voor Sport Christophe Verdonck. Het gemeentebestuur neemt tijdens het hemelvaartweekend 2019 met vier teams deel aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Om te mogen deelnemen, moet elk team 5.000 euro inzamelen voor Kom op tegen Kanker. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar wetenschappelijk onderzoek.