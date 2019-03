Sp.a schenkt 1.886 euro aan ‘fietsers tegen kanker’ Jef Van Nooten

01 maart 2019

14u00 1

Sp.a in Mol heeft een cheque van 1.886 euro overhandigd aan de Molse fietsers die in mei meedoen aan de ‘1.000 km tegen Kanker’.

Het geld werd ingezameld tijdens de tweede editie van het Café tegen Kanker dat eind februari werd georganiseerd. “Iedereen was welkom in het Volkshuis in Mol voor een quiz en een heerlijke pasta. De dag werd afgesloten met een gezellige fuif met DJ Tomy Chocolomely. “Vorig jaar konden we voor de eerste keer al 1.500 euro schenken. Dit jaar was het succes nog groter en konden we 1.886 euro overhandigen. Volgend jaar hopen we nog beter te doen, al moet het geheel wel kleinschalig en vooral gezellig blijven”, zeggen de initiatiefnemers Tomas Sergooris en Paul Vanhoof.