Sint repareert kinderfietsen van basisschool Kristof Baelus

30 november 2018

16u30 1 Mol In Basisschool Millekemol in Mol kregen de leerlingen enkele nieuwe fietsjes van de Sint. Ook hun oude fietsjes kregen ze volledig opgemaakt terug. De Sint repareerde de fietsjes niet alleen maar kreeg daarvoor de hulp van de leerlingen van het zevende jaar Carosserie uit het Technisch Instituut Sint-Paulus uit Mol.

“Elk jaar werken we binnen een thema, nu zetten we ons nog meer dan anders is voor veiligheid, zichtbaarheid op de weg en fietsen. Onze fietsjes waren versleten en de Sint knapte ze weer helemaal op, samen met de leerlingen uit het middelbaar onderwijs”, zegt directeur Jan Meynen.

De leerlingen zijn alvast heel blij met hun ‘nieuwe’ fietsen. Het is een samenwerking tussen twee verschillende scholen uit Mol, wat belangrijk is voor de band tussen de scholen. De leerlingen van het zevende jaar knapten maar liefst 15 kinderfietsen op waar de basisschool zeer blij mee is.