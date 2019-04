Serviceclub plaatst defibrillator aan brasserie in Postel Jef Van Nooten

11 april 2019

15u17 4 Mol De leden van serviceclub Fifty-One Club in Mol hebben een AED-toestel geplaatst in De Drie Linden in Mol-Postel. Het is al de derde defibrillator die de serviceclub plaatst in de gemeente.

Eerder werden al AED-toestellen aan het station en bij Mol Tennis Club geïnstalleerd dankzij Fifty-One Club Mol. Dit keer was brasserie De Drie Linden aan de beurt. “Postel is één van de meest toeristische attracties in Mol met talrijke bezoekers, fietsers en wandelaars. Het is daarom een uitgelezen plaats om een bijkomende defibrillator te plaatsen”, klinkt het bij de serviceclub. “Doordat het toestel in een meestal toegankelijke en publieke ruimte aanwezig is, kan het door iedereen gebruikt worden wanneer een noodsituatie zich voordoet. Een opleiding om het toestel te gebruiken is nuttig maar niet verplicht, medische kennis is niet noodzakelijk.”