Serviceclub Ladies Circle Mol schenkt 7.000 euro aan goede doelen Jef Van Nooten

01 maart 2019

13u52 0 Mol De vrouwen van serviceclub Ladies Circle Mol hebben cheques uitgedeeld aan verscheidene goede doelen en projecten die ze ondersteunen. Het geld werd ingezameld via evenementen die Ladies Circle Mol het voorbije jaar heeft georganiseerd.

Woonhuis De Hei kreeg een cheque van 3.000 euro overhandigd. Aan de vzw Help Brandwonden Kids schonken Ladies Circle een cheque van 2.000 euro. De Witte Mol krijgt 1.500 euro, en voor de vzw Back to Smile was er 500 euro weggelegd. “Ook dit jaar hebben al onze Ladies weer getoond dat ze hun hart op de juiste plaats hebben. Ze hebben zich allemaal weer belangeloos en vol passie ingezet met de organisatie van onze snoepverkoop en de winterwandeling. Het doet ons heel veel plezier dat we er ook dit jaar weer voor kunnen zorgen dat we een duwtje in de rug kunnen geven van een aantal bijzondere organisaties”, klinkt het bij Ladies Circle Mol.