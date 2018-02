Seniorenraad huldigt ere-voorzitters 21 februari 2018

De seniorenraad in Mol heeft drie senioren gekroond tot ere-voorzitter. Dat gebeurde tijdens de eerste seniorenraad van dit jaar. Zowel Louis Van Hoof, Jos Vanhoof als Robert Provoost kregen de titel. "Elk van hen leverde een waardevolle bijdrage tot de seniorenraad zoals we die vandaag kennen. Robert speelt nog steeds een actieve rol in de seniorenraad. De echtgenotes van Louis en Jos namen de onderscheiding voor hun overleden partners in ontvangst", zegt schepen voor Senioren Wim Caeyers. Louis Van Hoof stichtte de seniorenraad en zorgde voor een samenwerking tussen alle Molse seniorenverenigingen, netoverschrijdend. Solidariteit en rechtvaardigheid voor ouderen vormden de basis. Jos Vanhoof introduceerde de werkgroepen waarin ook deskundige ouderen die geen lid van een vereniging waren, konden meewerken. Robert Provoost zorgde voor een volledige open seniorenraad waarop elke senior welkom is. Vanuit zijn militaire achtergrond zorgde hij ervoor dat de seniorenraad niet enkel adviezen uitbrengt en activiteiten organiseert, maar ook stipt eigen opdrachten uitvoert."





(JVN)