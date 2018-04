Senioren Ten Hove zingen liederen aan kampvuur 21 april 2018

03u16 0 Mol De bewoners van woonzorgcentrum Ten Hove hebben vrijdagavond verzameld rond een gezellig kampvuur.

Ze zongen samen kampvuurliedjes als afsluiter van het project 'Muziek kleurt je dag'.





Het ergo- en animatieteam van woonzorgcentrum Ten Hove aan de Jakob Smitslaan in Mol zit niet stil. Ze schotelden de bewoners van het rusthuis een projectweek 'Muziek kleurt je dag' voor. De voorbije week stond volledig in het teken van muziek. "Elke dag stonden er leuke muzikale activiteiten op het programma waaraan de rusthuisbewoners konden deelnemen", zegt OCMW-voorzitter Wim Caeyers. Zo trokken de bewoners naar buiten om te rolstoeldansen, en was er een muziekoptreden van Stefan Luyten. De bewoners speelden ook een muziekquiz, konden djembé aanleren of zich aan een muzikaal hindernissenparcours in de gangen van het woonzorgcentrum wagen. Vrijdagavond stond de slotactiviteit op het programma. De bewoners verzamelden rond een vuurkorf voor een gezellig samenzijn met kampvuurliedjes. "Het ergo-animatieteam van woonzorgcentrum Ten Hove organiseert ieder jaar twee projectweken waarbij de dagelijkse activiteiten worden vervangen door een leuk alternatief. Tijdens deze projectweken maken de bewoners kennis met niet-alledaagse activiteiten", besluit Wim Caeyers. "Doel van deze projectweek was onder andere het samenhorigheidsgevoel vergroten, een samenwerking aangaan met verschillende diensten, maar vooral de bewoners met muziek gelukkig maken en samen plezier beleven."





(JVN)