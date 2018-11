Senioren stellen creaties tentoon in Ten Hove JVN

14 november 2018

Bewoners van woonzorgcentrum Ten Hove in de Jakob Smitslaan in Mol stellen zondag hun mooiste creaties tentoon. In het lokaal dienstencentrum van Ten Hove staat de hobbytentoonstelling ‘Tent vol Talent’ op het programma. “In de tentoonstelling ‘Tent vol Talent’ tonen bewoners en gebruikers van Ten Hove hun prachtige creatieve werken: naaiprojecten, houten figuren, aquarellen, beelden uit keramiek, meditatieve tekeningen,… en heel wat ander knap materiaal wordt tentoongesteld”, vertelt OCMW-voorzitter Wim Caeyers. De hobbytentoonstelling is te bezichtigen van 14 uur tot 18 uur. Alle bezoekers krijgen gratis smoutebollen.