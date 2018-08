Senioren krijgen eigen strandclub aan Ten Hove 02 augustus 2018

Op het terras van lokaal dienstencentrum Ten Hove in de Jakob Smitslaan in Mol is gisteren Ten Hove Beach geopend, een pop-up strandclubclub voor senioren.





Het terras van Ten Hove heeft plaats gemaakt voor een parelwit strand met parasols. Senioren en andere bezoekers kunnen er nog tot het einde van de maand elke weekdag genieten van een pop-up beach club. "De hoge temperaturen zorgen de laatste dagen voor een tropisch sfeertje. Ten Hove Beach biedt senioren en bezoekers een leuke plek om van deze tropische temperaturen te genieten", zegt OCMW-voorzitter Wim Caeyers. "Kleinkinderen kunnen spelen in het zand, senioren keuvelen gezellig met de voetjes in het water."





Behalve het witte zand en parasols roepen ook strandbloemen bij de senioren herinneringen op aan de Belgische kust. Ook verscheidene activiteiten creëren een zomers gevoel bij de bezoekers. "Zo kunnen de senioren flessenpost versturen en ontvangen. Op het strand staat ook een pot schelpen. Wie het aantal schelpjes raadt, wint een etentje voor twee in het restaurant."





Enkele maatregelen moeten bezoekers beschermen tegen de hitte. "Senioren kunnen hun eigen voetbadje meepakken dat ze ter plaatse kunnen vullen. Dat zorgt voor verfrissing op het juiste moment. Zonnecrème en een verfrissende sproeier zijn verkrijgbaar aan de balie." (JVN)