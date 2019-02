Scootmobielclub trekt er elke maand op uit Jef Van Nooten

18 februari 2019

13u25 0 Mol Lokaal dienstencentrum Ten Hove organiseert iedere laatste donderdag van de maand een ‘scootmobielclub’. Daarbij trekken mensen met een scootmobiel er samen op uit.

“Scootmobiels verschijnen meer en meer in het straatbeeld. Toch is het soms moeilijk om alleen op pad te gaan. Daarom organiseert het lokaal dienstencentrum elke laatste donderdag van de maand een begeleide tocht met de scootmobielclub. We gaan samen op pad en kunnen nadien eventuele hindernissen en problemen aangeven”, zegt schepen voor Senioren Mia Belmans.

Geïnteresseerden worden iedere laatste donderdag van de maand om 13.15 uur verwacht aan het lokaal dienstencentrum in de Jakob Smitslaan in Mol. Onderweg is een tussenstop voorzien. Bij aankomst worden deelnemers in de cafetaria van Ten Hove getrakteerd op een consumptie. Het einde is voorzien om 16 uur. Bij slecht weer wordt een alternatief in Ten Hove voorzien.