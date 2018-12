Schoonvader vergeeft schoonzoon voor kopstoot en klappen Kristof Baelus

03 december 2018

11u59 0 Mol In de rechtbank moet Noël P. zich verantwoorden voor slagen en verwondingen ten aanzien van zijn schoonvader Luc G.. De twee losten de ruzie intussen zelf op.

Toen Noël P. op 1 december vorig jaar thuis aankwam, was hij zeer agressief ten opzichte van zijn schoonvader Luc G. Hij begon met spullen te gooien en gaf zijn schoonvader een flinke duw. Hij zou ook een kopstoot hebben uitgedeeld maar dat ontkent de beklaagde. De kosten die gemaakt zijn werden wel terugbetaald, maar niet door Noël P. Zijn vriendin, de dochter van het slachtoffer betaalde de schade.

Ondertussen hebben schoonvader en schoonzoon de ruzie onderling reeds opgelost. Tocht vordert het OM een werkstraf of een celstraf van 10 maanden. “Ook al hebben jullie dit onderling opgelost, het blijven zware feiten en er is een dagvaarding. We moeten dus een straf bepalen”, klinkt het bij de rechtbank.

Het slachtoffer probeerde in zijn laatste woord het de straf voor zijn schoonzoon nog te beperken. “Die jongen werkt momenteel zeer hard van ‘s morgens tot ‘s avonds, hij heeft zich echt herpakt.”

Het vonnis zal uitgesproken worden op 7 januari.