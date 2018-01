Scholen voor volwassenen zamelen 3.750 euro in voor goede doel 02u29 0 Repro Peter Vanderveken

De scholen voor volwassenenonderwijs CVO Mol en VSPW Mol hebben de handen in elkaar geslagen voor het goede doel. Van 15 tot 21 december werd hun schoolgebouw - waarvan beide scholen gebruik maken - omgetoverd tot de warmste plek op aarde met een markt vol lekkernijen, juweeltjes, gezelschapsspelletjes, snoepzakjes en verwenbeurten. Daarnaast was er een tombola, een bingonamiddag en een fotobox. De markt bracht uiteindelijk maar liefst 3.750 euro op. Het bedrag gaat integraal naar twee organisaties die de school nauw aan het hart ligt: Que Te Vaya Bien, een initiatief tegen armoede in Latijns-Amerika, en Mith Samlanh, een Cambodjaanse organisatie die zich inzet voor straatkinderen. De organisatoren wensen hun sponsors en iedereen die zijn steentje bijdroeg nog eens uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet.





(WDH)