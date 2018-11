Schepen Kathleen Deckx maakt plaats voor de jeugd Jef Van Nooten

18 november 2018

09u07 0

Schepen Kathleen Deckx (sp.a) stopt eind december met politiek. Deckx was op 14 oktober nog lijsttrekster voor sp.a, maar de partij moest één zetel inleveren. Ze maakt nu plaats voor de jongere garde.

Nadat de socialisten zes jaar lang deel uitmaakten van de meerderheid in Mol, moet sp.a zich vanaf januari terug tevreden stellen met een plaats in de oppositie. “Hoewel de huidige coalitie een meerderheid behield, koos CD&V voor N-VA. Dit ondanks een goede samenwerking tijdens de afgelopen zes jaar”, zegt Tomas Sergooris, huidig schepen en toekomstig fractieleider. “We steken ook de hand in eigen boezem. We scoorden niet goed genoeg in de breedte, en we verloren een zetel.”

Om over zes jaar terug beter te scoren, kiest sp.a voor vernieuwing en verjonging. “Na de verkiezingen besliste huidig eerste schepen Kathleen Deckx om de fakkel door te geven aan de jongere garde. Ze zal ook niet meer zetelen in de gemeenteraad. Achter de schermen kan de nieuwe ploeg echter op haar volle steun blijven rekenen”, klinkt het bij sp.a. “Masha Celen (20) volgt Deckx op, waarmee ze meteen het jongste socialistische raadslid wordt. Tomas Sergooris (34) wordt fractieleider en ook huidig schepen Paul Vanhoof (48) en Zehra Ünlü (36) blijven als gemeenteraadslid actief, waardoor de ervaring blijft behouden.”

De vernieuwing en verjonging geldt niet alleen voor de gemeenteraadsfractie, maar ook voor het bestuur van sp.a. Op de algemene vergadering van sp.a Mol kreeg Senne Starckx (35 jaar) het vertrouwen als nieuwe voorzitter. “Vanuit de oppositie willen we constructief wegen op het beleid”, zegt Starckx. “Als vanouds zullen we inzoomen op thema’s die ons na aan het hart liggen, zoals armoedebestrijding, wonen, kinderopvang, jeugdwelzijn en ouderenzorg. Maar eerst en vooral zijn we natuurlijk benieuwd naar het bestuursakkoord en de meerjarenplanning van de nieuwe coalitie.”