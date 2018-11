Ruim kwart van vrachtwagens met gevaarlijke producten niet in regel met voorschriften Jef Van Nooten

08 november 2018

09u21 11 Mol Bij een controleactie van de politie langs de Zuiderring in Mol bleek meer dan een kwart van de gecontroleerde vrachtwagenchauffeurs die gevaarlijke goederen vervoerden niet in regel met de voorschriften.

De controle vond dinsdag van 8.30 uur tot 16 uur plaats langs de Zuiderring. Het ging om een specifieke controleactie op ADR-vervoer, dat is internationaal wegvervoer van gevaarlijke goederen. In samenwerking met de ADR-wegeninspecteurs van het Agentschap Wegen en Verkeer controleerde de lokale politie Balen-Dessel-Mol onder andere op vrachtvervoer, rij- en rusttijden, inhaalverbod, ladingzekering en overlading. “In totaal werden 11 vrachtwagens gecontroleerd. Daarvan bleken 3 vrachtwagenchauffeurs niet in regel met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen”, klinkt het bij de lokale politie in Mol.

“In één vrachtwagen was de ladingzekering niet in orde. Er werd ook een overtreding vastgesteld vanwege een onvolledige veiligheidsuitrusting. Voorts werd er een boete uitgeschreven voor een chauffeur waarbij gegevens ontbraken op de vervoersdocumenten.”

Tijdens de actie werden ook twee overtredingen vastgesteld op het inhaalverbod. De politie schreef in totaal voor 1.051 euro aan boetes uit.