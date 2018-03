Ruim 85 attracties voor Grote Jaarmarkt 07 maart 2018

De Grote Jaarmarkt in Mol verwelkomt dit jaar meer dan 85 kermisattracties. Die staan van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 maart opgesteld aan het Rondplein, de Corbiestraat en de Lakenmakersstraat. "Met meer dan 85 attracties is de Grote Jaarmarkt in onze gemeente hét kermisgebeuren van het jaar waar iedereen naar uitkijkt", zegt schepen voor Feestelijkheden Kathleen Deckx. "Maandagavond is traditioneel 'familiedag': wie die dag naar de kermis komt, krijgt bij de meeste attracties een korting of een extraatje." Naar aanleiding van de Grote Jaarmarkt verhuist de dierenmarkt op zondag 11 maart naar de Corbiestraat, de Adolf Reydamslaan en de Boomgaardstraat. (JVN)