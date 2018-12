Ruim 200 pv’s tijdens grenscontrole in Postel Jef Van Nooten

03 december 2018

14u46 0 Mol Verscheidene instanties hebben een grootschalige controleactie georganiseerd aan de grens in Postel (Mol). Onder meer het Federaal Voedselagentschap stelde daarbij processen-verbaal op.

De grenscontrole in Postel was een initiatief van de lokale politie Balen-Dessel-Mol in samenwerking met de Nederlandse politie, de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel), het Federale Voedselagentschap (FAVV) en de douane. De controle werd donderdag al uitgevoerd, maar de resultaten zijn pas maandag bekend gemaakt. “Op de parking langs de Abdijlaan in Postel werden 104 voertuigen en 154 personen gecontroleerd. In de omgeving gingen er snelheidscontroles door. In totaal passeerden 1.188 voertuigen onze mobiele flitser. 82 procent hield zich aan de maximumsnelheid. Van twee chauffeurs werd het rijbewijs ingetrokken.”

In totaal stelde de politie 217 processen-verbaal op, voornamelijk voor snelheidsovertredingen, maar ook rijden onder invloed van drugs, verboden wapendracht en voor een sluikstort die ter plaatse aangetroffen werd.

“Het FAVV stelde een proces verbaal op voor het niet vergund vervoeren van levende dieren. Ze ontdekten ook een vrachtvervoer met voedingswaren waarbij de koelingsvoorschriften niet werden nageleefd”, besluit de politiewoordvoerder. “De douane onderschepte drie bestuurders die nog een penale boete hadden open staan. Vlabel inde een totaal van 10.796 euro aan achterstallige verkeersbelasting.”