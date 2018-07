Rotary huldigt organisaties die ze ondersteunt 03 juli 2018

De Rotary Club in Mol heeft alle organisaties en projecten die de club ondersteunt samengebracht voor een huldiging. Op die manier willen de leden van Rotary hun appreciatie tonen voor de organisaties. "Het gaat niet enkel om geld", zegt voorzitter Jo Stas. "Geld is slechts een symbolische ondersteuning van ons, een duwtje in de rug. We willen iedereen vooral erkentelijk zijn voor het zéér belangrijke maatschappelijke werk dat ze verrichten en dat ze vooral moeten verder zetten."





Rotary Club Mol organiseert elk jaar een aantal evenementen die gelden bij elkaar brengen om sociaal-maatschappelijke organisaties en projecten te ondersteunen.





Het bekendste event is het jaarlijkse Maatjesfeest op 't Kristallijn in Mol met 750 bezoekers.





