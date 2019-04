Rook- en vuurverbod in alle Molse bossen Jef Van Nooten

19 april 2019

Burgemeester Wim Caeyers heeft een rook- en vuurverbod uitgevaardigd voor alle bossen, en natuur- en heideterreinen in Mol.

“Dit verbod is het gevolg van de aanhoudende droogte de voorbije weken”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “We vragen aan alle burgers attent te zijn voor eventuele vuurhaarden. Bezoekers van bossen, heide- en natuurgebieden en eigenaren van terreinen die met brandbare gewassen begroeid zijn, willen we nadrukkelijk wijzen op de dreigende gevaren. Let erop dat je geen brandende of smeulende voorwerpen laat vallen, wegwerpt of laat liggen.

Wie een mogelijke vuurhaard opmerkt, wordt gevraagd zo snel mogelijk 112 te bellen.