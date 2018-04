Retrofietstocht eert Bristolfietsenfabriek 13 april 2018

Happy Weekends, organisator van actieve groepweekends, organiseert op zondag 15 april The Bristol Retro Bike Ride, een familiale fietstocht over 45 kilometer. Retienaar Paul Huysmans wil zo een eerbetoon brengen aan de legendarische Molse fietsenfabriek Bristol.





"We vragen deelnemers om met fietsen van minstens 25 jaar oud te rijden, en graag mooi uitgedost in vintagekledij. Maar uiteraard zijn ook alle andere fietsen welkom. We rijden met groepen van maximaal 25 personen en we vertrekken in Mol tussen 9 en 10.30 uur. Dan brengen we een bezoek aan de grote Bristol-overzichtstentoonstelling. Nadien gaat het naar Retie, waar we op bezoek gaan bij een (retro-) koerstruitjesverzamelaar. Aansluitend rijden we verder naar Arendonk, het geboortedorp van Rik Van Steenbergen. We passeren ook langs het standbeeld van Rik I. Nadien zetten we opnieuw koers richting Mol, waar we afsluiten met een smakelijk dessert", zegt organisator Paul Huysmans.





Deelnemen kost 35 euro, kinderen (-12) betalen 30 euro. Inschrijven kan via info@happyweekends met vermelding van naam, adres, telefoonnummer.





Meer info: Paul Huysmans,





tel. 0473/88.52.08. (EJM)