Renteloze lening voor Chiro Rauw 09 juni 2018

De Chiro in Mol-Rauw krijgt van het gemeentebestuur een renteloze lening van 75.000 euro. De jeugdverenging kan daarmee een nieuw bijgebouw optrekken aan de Blekestraat. "Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat cultuur-, jeugd- en sportverenigingen over degelijke en veilige lokalen en infrastructuur beschikken. Met het toekennen van een renteloze lening helpen we onze verenigingen bij de financiering van een nieuwbouw of verbouwingswerken", motiveert schepen Tomas Sergooris. Chiro Ruzw moet het ontleende bedrag binnen een termijn van maximaal tien jaar terugbetalen. (JVN)